CoStar: Kurspotenzial von 12,23%

Die CoStar-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 83,21 EUR – ein Potenzial von +12,23% gegenüber dem aktuellen Kurs. Trotz einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen geben die meisten Analysten ein positives Rating.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie um +1,90%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 83,21 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,12

Am gestrigen Tag verzeichnete CoStar eine positive Kursentwicklung von +1,90%. Insgesamt fiel der Wert in den vergangenen fünf Handelstagen um -9,83%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft wurde und sehen das mittelfristige Ziel bei 83,21 EUR – eine Chance für Investoren auf einen Anstieg von...