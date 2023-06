CoStar: Bankanalysten sehen Kursziel bei 80,47 EUR

Die Aktie von CoStar verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,00%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Steigerung bei insgesamt +0,98%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hinweist. Doch Bankanalysten sind optimistischer und schätzen das mittelfristige Kursziel von CoStar auf 80,47 EUR. Sollte sich diese Bewertung bewahrheiten, hätte die Aktie noch ein Potenzial von +8,75%.

• Am 31.05.2023 stieg der Kurs um +1,00%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +8,75%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert mit einer Wertung von 4,20

Laut sechs Analysten ist CoStar ein starker Kauf und weitere sechs empfehlen dessen Erwerb. Lediglich drei Experten halten ihre Position weitgehend neutral mit einer Bewertung als “halten”. Insgesamt zeigt sich somit unter den befragten Analysten...