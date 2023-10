CoStar: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 92,48 EUR

Die Aktie von CoStar hat in der vergangenen Woche um +6,15% zugelegt und auch gestern gab es mit einem Plus von +1,45% einen weiteren Anstieg. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Insgesamt sind 16 Bankanalysten zu dem Schluss gekommen, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 92,48 EUR – ein Potenzial von +21,43%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der CoStar-Aktie und sieben Experten bewerten das Wertpapier als “Kauf”. Drei weitere geben eine neutrale Bewertung ab. Insgesamt sind also noch immer mehr als vier Fünftel (81,25%) der Analysten optimistisch gestimmt.

Zusätzlich zum Guru-Rating (4.19) gibt es somit gute Gründe für Investoren, sich mit CoStar auseinanderzusetzen.