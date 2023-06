CoStar: Analysten sehen Potenzial - Aktie könnte um 2,66% steigen

Die CoStar-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 78,95 EUR und würde Investoren damit ein Kurspotenzial von +2,66% bieten.

• CoStar legte am 16.06.2023 um +0,08% zu

• Guru-Rating bleibt bei 4,20

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +80%

Am gestrigen Handelstag stieg die CoStar-Aktie um +0,08%. Insgesamt konnte sie in den vergangenen fünf Tagen eine positive Entwicklung verzeichnen (+4,22%). Das Marktumfeld scheint also eher optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten gehen ebenfalls davon aus, dass die Aktie noch Luft nach oben hat. So empfehlen aktuell sechs Experten einen Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als “Kauf”. Drei weitere Experten sprechen lediglich eine Halteempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei 4,20 Punkten. Eine...