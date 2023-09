CoStar: Analysten sehen Kurspotential von +20,70% auf 91,62 EUR

Die Aktie des Immobilienanalysten CoStar legte gestern um +1,34% zu und erreichte damit ein Plus von insgesamt +0,58% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Analysten sind sich jedoch einig – die Aktie habe laut Durchschnittsbewertung der Bankhäuser ein mittelfristiges Kursziel bei 91,62 EUR. Das entspricht einem Kurspotential von +20,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Konkret bewerten 6 Analysten die Aktie als stark kaufenswert und weitere 7 als Kauf. Nur 3 Experten halten eine neutrale Position. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen liegt somit bei über +81%.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,19 stabil positiv und bestärkt damit die positive Einschätzung zum Unternehmen CoStar.