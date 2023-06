CoStar: Analysten prognostizieren Kursziel von 80,06 EUR

Das Unternehmen CoStar erfreute gestern Investoren mit einer Kursentwicklung von +1,52%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete es ein Wachstum von +2,90%, was auf eine positive Marktstimmung hindeutet. Die Bankanalysten haben das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 80,06 EUR festgelegt und prognostizieren somit eine mögliche Rendite in Höhe von +5,39%.

• CoStar wächst um +2,90% in fünf Handelstagen

• Bankanalysten setzen mittelfristiges Kursziel bei 80,06 EUR

• Sechs Analysten plädieren für Kauf der Aktie

Aktuell empfehlen sechs der befragten Analysten den Kauf der CoStar-Aktien. Weitere sechs Experten teilen diese optimistische Einschätzung und bewerten die Aktie ebenfalls als Kauf. Drei weitere Fachleute entscheiden sich für “halten”. Insgesamt sind also mehr als 80% aller Analytiker weiterhin optimistisch...