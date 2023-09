CoStar: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 28,34%

Gestern fiel der Aktienkurs von CoStar am Finanzmarkt um 2,33%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -5,95%, was auf eine momentan negative Stimmung des Marktes schließen lässt. Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und bewerten die Aktie als unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 92,69 EUR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,34% im Vergleich zum aktuellen Preis der Aktie. Von insgesamt 16 Analysten bewerten sechs die Aktie als starken Kauf und sieben als Kauf. Drei Experten haben sich neutral positioniert und vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,19 bestehen.

Eine positive Einschätzung kommt somit auch vom Trend-Indikator “Guru-Rating”, welches zuvor bereits positiv eingestuft war.