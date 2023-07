CoStar: Aktienkurspotenzial von -3,26%

In den Augen der Analysten ist die Aktie von CoStar derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 76,91 EUR und bietet ein Potenzial von -3,26% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 14.07.2023 stieg der Wert um +0,68%

• Guru-Rating beträgt nun 4,20 nach 4,20

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +80%

Am gestrigen Handelstag legte CoStar eine positive Entwicklung von +0,68% hin. Insgesamt konnte sich das Unternehmen in den letzten fünf Tagen um +1,33% steigern und somit eine erfolgreiche Woche abschließen. Dies lässt darauf schließen, dass die Stimmung am Markt aktuell eher positiv eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für CoStar wird im Durchschnitt mit einem Wert von 76,91 EUR geschätzt und verspricht ein Potenzial von -3,26%. Einige Analysten sind jedoch skeptisch bezüglich dieser Bewertung aufgrund des...