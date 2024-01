CoStar Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Derzeit schüttet Costar niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen, was einen Unterschied von 5,06 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,06 %) ausmacht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Costar eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Costar daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeitspanne mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, von denen die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Costar von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine positive Einschätzung für Costar. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Costar-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da Costar auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Costar.