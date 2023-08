CoStar - Aktie unterbewertet mit Kursziel von 83,18 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von CoStar am Finanzmarkt liegt bei -1,53%, was in einer vollständigen Handelswoche auf ein Ergebnis von -0,93% summiert. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt. Doch das Analystenteam ist hinsichtlich des Potenzials der Aktie optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die CoStar-Aktie liegt laut Durchschnittsberechnung der Bankanalysten bei 83,18 EUR und bietet somit eine Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzial von +13,28%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

Aktuell empfehlen sechs Experten einen Kauf und sieben weitere bewerten die Aktie positiv als “Kauf”, während zwei sich neutral positionieren und nur einer zum Verkauf rät. Insgesamt liegen also +81,25% positive Kaufempfehlungen vor.

Das bereits bestehende Guru-Rating beträgt unverändert...