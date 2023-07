CoStar: Aktie unterbewertet - Kursziel 81,65 EUR

Die Aktie von CoStar wird laut Analysten derzeit nicht angemessen bewertet und hat ein wahres Kursziel von 81,65 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial von +2,67% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 14.07.2023 legte CoStar um +0,68% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

Mit einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von CoStar am gestrigen Tag weitere Gewinne verzeichnen (+0,68%). Insgesamt beträgt die Steigerung in einer Woche nun +1,33%. Die Stimmung auf dem Markt scheint also aktuell relativ optimistisch zu sein.

Einige Bankanalysten haben jedoch erwartet, dass sich die Aktie noch stärker entwickeln würde. Dennoch liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 81,65 EUR. Sollten sie Recht behalten, bietet dies Investoren ein Potenzial für eine Wertsteigerung von bis zu...