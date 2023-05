CoStar: Aktie unterbewertet - Kursziel 77,18 EUR

CoStar hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,81% verzeichnet und liegt nun bei einem Gesamtergebnis von -3,38% in den vergangenen fünf Handelstagen. Einige Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist.

• CoStar legt um +0,81% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 77,18 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20

Das mittelfristige Kursziel für CoStar beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 77,18 EUR. Damit ergibt sich ein Potenzial von +14,44%, falls die Prognose zutrifft. Sechs Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere sechs Experten empfehlen einen Kauf.

Doch auch neutral positionierte Analysten gibt es: drei Fachleute schätzen CoStar mit “halten” ein. Bisher hat jedoch kein einziger Experte eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen – das zeigt eine recht optimistische...