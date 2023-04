CoStar: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel von 76,42 EUR

Am 28.04.2023 verzeichnete CoStar einen Rückgang um -0,22%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einer Gesamtsumme von 9,73%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für CoStar bei 76,42 EUR. Dies impliziert ein Kursrisiko in Höhe von -8,66% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und weitere sechs setzen auf “Kauf”, während zwei Experten neutral mit “halten” bewerten und keiner die Aktie zum Verkauf empfiehlt.

Somit sind insgesamt 85,71% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Guru-Rating wurde nunmehr angepasst und beträgt aktuell 4,29 nach zuvor 4,20.