CoStar-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 78,98 EUR

Bei CoStar zeigt sich am Finanzmarkt eine positive Entwicklung. Gestern erreichte die Aktie ein Plus von +1,53%. In der vergangenen Woche lag das Ergebnis sogar bei beeindruckenden +4,90% und somit scheint der Markt aktuell optimistisch gestimmt zu sein.

Dennoch sind Analysten anderer Meinung und sehen Potenzial in dem Unternehmen: Das mittelfristige Kursziel für CoStar liegt im Durchschnitt der Bankanalysten bei 78,98 EUR – eine Steigerung um +2,75% vom aktuellen Kursniveau aus. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs bewerten sie als eine gute Investitionsmöglichkeit. Drei Experten haben keine klare Empfehlung abgegeben und halten es neutral. Insgesamt herrscht jedoch mit einem Anteil von über 80 %...