CoStar: Aktie aktuell unterbewertet - Kursziel 80,19 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Anbieters von Immobilieninformationen CoStar wird derzeit von Experten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 80,19 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren von +10,04%.

• Kursschwankungen: Am 23.05.2023 mit -1,69%, in der letzten Handelswoche mit +3,29%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,20

Trotz einer Kursschwäche am vergangenen Montag (-1,69%) liegt die Gesamtentwicklung in den letzten fünf Handelstagen bei einem Plus von 3,29%. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt hinsichtlich des zukünftigen Potenzials des Unternehmens.

Derzeit empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs sehen das Papier immerhin als kaufenswert an. Lediglich drei Experten bewerten sie neutral (“halten”). Insgesamt überwiegen also positivere Wertungen.

Das...