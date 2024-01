CoStar Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Aktie von Costar gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Costar insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Immobilien" liegt die Rendite von Costar mit 2,09 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,78 Prozent verzeichnet, liegt Costar mit 3,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costar beträgt 81, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Costar damit überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Costar-Aktie hat einen Wert von 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass Costar weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Costar basierend auf der Stimmung, dem Branchenvergleich des Aktienkurses, fundamentalen Kennzahlen und dem Relative Strength Index.