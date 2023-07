CoStar Aktie: Kursziel 78,80 EUR nach Meinung von Bankanalysten

Die CoStar Group Inc. ist am gestrigen Tag um +1,54% an der Börse gestiegen und hat damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +0,70% verzeichnet. Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung nicht korrekt ist.

Das mittelfristige Kursziel für die CoStar-Aktie wurde im Durchschnitt bei 78,80 EUR festgesetzt. Dies entspricht einem Potenzial von -1,97%. Während sechs Analysten die Aktie als “stark kaufen” bewerten und weitere sechs das Rating “kaufen” vergeben haben, sehen drei Experten sie als “halten”. Insgesamt sind jedoch mehr als 80% der Analysten optimistisch eingestellt.

Zu beachten ist auch das kürzlich aktualisierte Guru-Rating von CoStar mit einer Bewertung von 4.20 nach zuvor ebenfalls erreichten 4.20 Punkten.

Überzeugt vom Potenzial des Unternehmens bleiben viele...