CoStar Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Costar wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 7 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Basierend auf dieser Analyse wird die langfristige Einstufung als "Gut" abgeleitet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Costar.

Das durchschnittliche Kursziel für die Costar-Aktie liegt bei 91,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 83,94 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 9,26 Prozent hin, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Analysten für die Aktie von Costar.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Costar mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76,96 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" um 85 Prozent überbewertet ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer fundamentalen Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Immobiliensektor hat die Aktie von Costar im letzten Jahr eine Rendite von -3,24 Prozent erzielt, was 4,23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -6,18 Prozent, und Costar liegt aktuell 2,94 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Costar wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine positive Bewertung als "Gut" rechtfertigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für Costar eine positive Gesamtbewertung basierend auf den Analysen der Analysten, der fundamentalen Kennzahlen, der Branchenvergleiche und des Sentiments und Buzz.