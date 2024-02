CoStar Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI der Costar liegt bei 59,78, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 52 für Costar, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Das aktuelle KGV von Costar beträgt 83, was im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 43 in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" darauf hindeutet, dass Costar aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Costar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen, nämlich 0 % gegenüber 5,5 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Costar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 81,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 81,64 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie auf dieser Basis als "Neutral". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (84,4 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung der Costar-Aktie führt.

Insgesamt wird die Costar-Aktie daher in den Kategorien RSI, Fundamentalanalyse, Dividendenpolitik und technische Analyse als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft.