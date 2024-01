CoStar Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Dividendenrendite von Costar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Costar als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Costar 6 Mal positiv, 1 Mal neutral und 0 Mal negativ bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Kurzfristig gesehen, gab es in einem Monat 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 92 USD, was einer 7,65-prozentigen Steigerung vom letzten Schlusskurs (85,46 USD) entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Costar in letzter Zeit eine geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der negativen Stimmungsänderung.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, aber in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt.

Insgesamt wird Costar daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.