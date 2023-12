CoStar Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Costar über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Costar daher die Einstufung: "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costar bei 81,94, was über dem Branchendurchschnitt von 42,69 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Costar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 79,47 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 88,01 USD liegt somit deutlich darüber (+10,75 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 81,14 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+8,47 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Costar-Aktie in der einfachen Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ist Costar mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,09 % niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 5,09 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.