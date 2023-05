CoStar-Aktie: Analysten schätzen Kurspotenzial auf 79,01 EUR

Die Aktie von CoStar hat am gestrigen Tag mit einem Plus von +2,67% an Wert gewonnen und konnte damit in den vergangenen fünf Handelstagen um insgesamt +3,53% zulegen. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 79,01 EUR – ein Potenzial von +9,12%.

Trotz des positiven Trends bewerten nicht alle Experten die Aktie als kaufenswert. Während sechs Analysten zu einem Kauf raten und weitere sechs das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich drei Experten neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 4,20. Insgesamt zeigen sich etwa vier Fünftel aller befragten Analystinnen und Analysten optimistisch bezüglich der weiteren Entwicklung der CoStar-Aktie.