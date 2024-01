CoCreation Grass Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Cocreation Grass diskutiert, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Stimmung, während positve Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. In den vergangenen Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Aktie heute als "Schlecht" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergab insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Cocreation Grass.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 24,29 als überverkauft eingestuft wird. Dementsprechend erhält sie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Wenn die Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral", was insgesamt zu einer Einstufung von "Gut" für den RSI führt.

Die technische Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Cocreation Grass-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 22,12 CNH. Der letzte Schlusskurs (20,05 CNH) weicht somit um -9,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachtet wird (20,46 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Cocreation Grass-Aktie.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet sind wichtige Faktoren für das langfristige Bild einer Aktie. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum ergibt eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Cocreation Grass-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.