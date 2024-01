CoCreation Grass Aktie: Was passiert jetzt?

Die Cocreation Grass-Aktie hat in der technischen Analyse einige gemischte Bewertungen erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 22,12 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 20,05 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,36 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 20,46 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cocreation Grass-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI beträgt 24,29, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und hier zeigt sich eine überwiegend negative Stimmung in den letzten zwei Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem RSI und dem Anleger-Sentiment eine gemischte Einschätzung für die Cocreation Grass-Aktie.