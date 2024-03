CoCreation Grass Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung rund um Cocreation Grass ist positiv, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cocreation Grass, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cocreation Grass-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 42,79 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 45,07 Punkte). Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse, die den Trend eines Wertpapiers untersucht, zeigt sich, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 21,48 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 20,04 CNH deutlich darunter liegt. Daher wird Cocreation Grass in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 19,46 CNH, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cocreation Grass auf Basis der verschiedenen Analysen eine überwiegend "Neutral"-Bewertung, was auf eine ausgeglichene Marktsituation hindeutet.