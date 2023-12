Co2 Capsol AS Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Werte dazwischen gelten als neutral. Der RSI der Capsol Asa liegt bei 16,67, was einer Einstufung als "gut" entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, steht bei 42,35 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Capsol Asa in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Capsol Asa daher eine "neutral" Einschätzung. Zusammenfassend erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "neutral" Rating für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Capsol Asa-Aktie ein "neutral" Rating für Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Capsol Asa-Aktie liegt aktuell bei 1,11 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,135 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,25 Prozent entspricht und somit zu einer "neutral" Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,04 EUR, was über dem letzten Schlusskurs (+9,13 Prozent) liegt und somit zu einer "gut" Bewertung führt. Insgesamt wird Capsol Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "gut" Rating versehen.