Co2 Capsol AS Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capsol Asa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,035 EUR weicht somit um -5,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 1,07 EUR, was einer Abweichung vom letzten Schlusskurs von -3,27 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Capsol Asa-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Capsol Asa-Aktie einen Wert von 82,35 für den RSI7 (sieben Tage) und 51,33 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität rund um die Capsol Asa-Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild für die Capsol Asa-Aktie.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass diese in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ war. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führt zu dem Ergebnis, dass auch die Themen rund um den Wert überwiegend negativ waren. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Capsol Asa-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und die Anleger-Stimmung eher negativ bewertet wird.