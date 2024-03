Co2 Capsol AS Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von langfristigen Meinungsumfragen unter Investoren und Online-Nutzern. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge im Laufe der Zeit und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Capsol Asa ergab eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Capsol Asa zeigte laut der Messung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt wird der Aktie von Capsol Asa in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" gegeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Capsol Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Capsol Asa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Capsol Asa-Aktie ergab sich ein Wert für den RSI7 von 82,35, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,33, was eine "Neutral"-Einstufung bedingte. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse ergab sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Capsol Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (1,035 EUR) weicht somit um -5,05 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,07 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Capsol Asa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.