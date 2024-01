Cns Pharmaceuticals Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Cns ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. Obwohl in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, bleibt die Gesamteinschätzung neutral. Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungen, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Cns-Aktie einen Wert von 51,61 für den RSI7 und 72,9 für den RSI25. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für den RSI7 und einer negativen Bewertung für den RSI25, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 liegt bei 1,74 USD, während der Aktienkurs bei 1,27 USD liegt, was zu einer Abweichung von -27,01 Prozent führt. Der GD50 liegt bei 1,87 USD, was einer Abweichung von -32,09 Prozent entspricht.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungsfaktoren ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie von Cns.