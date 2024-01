Cnqc Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Cnqc zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum mittelmäßig war und nur geringe Stimmungsänderungen zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Cnqc mit 0,163 HKD derzeit -4,12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -39,63 Prozent liegt. Die Aktie wird daher insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Cnqc diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cnqc liegt bei 44,83 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI beträgt 59,79 Punkte, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Cnqc somit in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.