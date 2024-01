Cnqc Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cnqc-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 66, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 46,05 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Cnqc basierend auf dem RSI.

Die Stimmung und Diskussionsaktivität in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie wurde von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Cnqc von 0,155 HKD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -42,59 Prozent vom GD200 (0,27 HKD) entfernt. Der GD50 liegt bei 0,17 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs auch hier ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -8,82 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cnqc-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.