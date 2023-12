Cnqc Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Cnqc liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 78,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,4 eine Überkauft-Situation an. Insgesamt erhält Cnqc daher eine schlechte Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Cnqc festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet. Auch die Diskussionsbeiträge in den sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz, weshalb Cnqc hier ebenfalls ein neutrales Rating erhält.

Die Meinungen in den sozialen Medien zu Cnqc zeigen in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Stimmungen. Das Unternehmen wird daher insgesamt als neutral eingestuft, wenn es um die Anlegerstimmung geht.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sich die Cnqc-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin. Insgesamt wird Cnqc daher auf Basis der technischen Analyse mit einem schlechten Rating versehen.