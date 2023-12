Cnpc Capital Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Cnpc Capital liegt bei 73,81, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnpc Capital liegt bei 13,59, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cnpc Capital-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Cnpc Capital ist insgesamt positiv, obwohl in den Diskussionen der letzten beiden Wochen auch negative Themen präsent waren. Aufgrund dieser gemischten Meinungen wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

