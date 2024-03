Cnpc Capital Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Cnpc Capital schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Maschinenunternehmen. Mit einer Differenz von 3,04 Prozentpunkten (2,02 % gegenüber 5,06 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutrale Diskussionen über Cnpc Capital geführt, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Cnpc Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,71 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 3,73 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -6,44 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Cnpc Capital um 0,86 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Cnpc Capital bei 5,85 CNH und ist damit +3,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,45 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.