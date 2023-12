Cnpc Capital Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Cnpc Capital zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 6,82 CNH liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,3 CNH lag und somit einen Abstand von -22,29 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 5,74 CNH, was einer Differenz von -7,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung als "Schlecht" basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte die Cnpc Capital in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,21 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -2,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,11 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,93 Prozent, wobei die Cnpc Capital 12,14 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cnpc Capital haben sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in Bezug auf das Stimmungsbild festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält die Cnpc Capital daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cnpc Capital liegt bei 58,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 70,13 und wird als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Sollten Cnpc Capital Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Cnpc Capital jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cnpc Capital-Analyse.

Cnpc Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...