Cnpc Capital Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Cnpc Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,85 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,45 CNH lag, was einer Abweichung von -20,44 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,9 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (-7,63 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite der Cnpc Capital-Aktie bei -21,5 Prozent, mehr als 25 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,6 Prozent hat, liegt Cnpc Capital mit 19,9 Prozent darunter und erhält daher auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenpolitik von Cnpc Capital schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, aufgrund einer Differenz von 3,5 Prozentpunkten (1,89 % gegenüber 5,39 %).