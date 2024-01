Cnpc Capital Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Nach Betrachtung des RSI der letzten 7 Tage für die Cnpc Capital-Aktie mit einem aktuellen Wert von 66, ist das Wertpapier als weder überkauft noch überverkauft einzustufen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso ergibt die Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 60,28 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf den RSIs.

Die Dividendenrendite von Cnpc Capital beträgt derzeit 1,89 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,45 % in der Branche "Maschinen". Diese Differenz von 3,56 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Cnpc Capital diskutiert. Aktuell sind jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung heute führt. Daher erhält Cnpc Capital insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In technischer Hinsicht ist der Kurs der Cnpc Capital-Aktie mit 5,26 CNH inzwischen -6,74 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -22,19 % beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.