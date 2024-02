Cnooc Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Cnooc liegt bei 27,91 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was als "Gut" bewertet wird. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 27 und signalisiert ebenfalls eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Cnooc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Cnooc nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 4,19 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 13,82 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, jedoch in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".