Cnooc Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Cnooc ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Obwohl es an zwei Tagen auch positive Diskussionen gab, dominierte an neun Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder besonders positive noch negative Themen von Anlegern diskutiert. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen haben gezeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cnooc derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einer Differenz von 1,65 Prozentpunkten (9,97 % gegenüber 8,32 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Analysen wird deutlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnooc mit 4,19 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 13,52. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, was zu der Einstufung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Cnooc-Aktie von 14,62 HKD mit einer Entfernung von +13,42 Prozent vom GD200 (12,89 HKD) als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,4 HKD, was einem Abstand von +9,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Gute" Bewertung des Cnooc-Aktienkurses basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen.