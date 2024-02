Cnooc Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Cnooc liegt bei 47,5, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,73 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Gesamteinschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 4. Dies bedeutet, dass die Börse 4,19 Euro für jeden Euro Gewinn von Cnooc zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 68 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. Negative Themen dominierten in den Diskussionen an neun Tagen, während positive Themen nur an vier Tagen hervorgehoben wurden. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "schlecht". Statistische Auswertungen von historischen Daten deuten ebenfalls auf überwiegend negative Signale hin, was zu einer "schlechten" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cnooc im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,15 Prozent erzielt, was 52 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,85 Prozent, wobei Cnooc aktuell 52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cnooc-Analyse vom 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cnooc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cnooc-Analyse.

Cnooc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...