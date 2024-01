Cnooc Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Cnooc beträgt 12,82, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 40,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cnooc-Aktie ein Durchschnitt von 12,67 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,58 HKD, was einem Unterschied von +7,18 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,79 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,18 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cnooc also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) erscheint Cnooc aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,19 liegt die Aktie 65 Prozent unter dem Branchen-KGV von 12,04, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anleger-Stimmung bei Cnooc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus einer Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Gut".