Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide hat eine Dividendenrendite von 1,17 %, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,02 %. Daher wird die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende vorgenommen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide derzeit bei 4,24 CNH, was +3,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 sich auf -15,03 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 47,22 und der RSI25 bei 42,77, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger. Außerdem gab es mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.