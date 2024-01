Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie zeigt eine Überverkaufssituation an, da er in den letzten 7 Tagen einen Wert von 27 erreicht hat. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 58, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 1,08 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 0,47 Prozent für diese Aktie. Daher erhält Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,89 liegt auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Branche "Chemikalien". Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie in den letzten 12 Monaten um -32,69 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von -6,67 Prozent in der "Chemikalien"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von -26,02 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.