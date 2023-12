Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die technische Analyse von Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Dies ergibt sich aus der Betrachtung des gleitenden 50- und 200-Tages-Durchschnitts. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,85 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 4,64 CNH liegt, was einer Abweichung von -20,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (4,73 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,9 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer gegenüber der Aktie neutral eingestellt waren und die Kommunikation weder positiv noch negativ geprägt war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide deuten ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einstufung hin, da die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität zu verzeichnen war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Schließlich zeigt die Analyse des Relative Strength Index (RSI), dass die Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (47) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (57,94) führen zu dieser Bewertung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren, Anlegerstimmung und Relative Strength Index.