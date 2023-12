Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,63 Prozent erzielt, was 23,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,83 Prozent, und die Aktie von Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide liegt aktuell 23,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 1,08 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent für die Branche "Chemikalien" liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide liegt mit einem Wert von 47,28 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher ergibt sich unter dem Strich eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.