Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide Aktie: Alles nach Plan!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide beträgt das aktuelle KGV 43. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung für diese Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide zeigt der RSI7 einen Wert von 34,62 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 59,73 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Cnnc Hua Yuan Titanium Dioxide für diese Stufe daher ein "Gut".

In der technischen Analyse ist die Aktie mit einem Kurs von 4,48 CNH inzwischen -4,27 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,57 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.