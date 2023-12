Cnnc Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Cnnc hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -58,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dem Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -1,3 Prozent gefallen, was zu einer Unterperformance von -56,88 Prozent für Cnnc führt. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -1,44 Prozent, und Cnnc liegt 56,74 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Cnnc derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsunternehmen und Distributoren") von 6,28 %. Mit einer Differenz von lediglich 6,28 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cnnc im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cnnc beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Cnnc wurde der 7-Tage-RSI mit 80 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch auf einer 25-Tage-Basis ist Cnnc überkauft (Wert: 76,27) und erhält deshalb ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25. Insgesamt erhält Cnnc eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.