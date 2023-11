Cnnc Aktie: Aufschrei, garantiert!

Sentiment und Buzz: Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Cnnc festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Cnnc daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 % liegt Cnnc im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren (6,24 %) deutlich niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Cnnc mit -30 % mehr als 30 % unter dem Durchschnitt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,66 % in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Cnnc mit 28,34 % deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Cnnc liegt mit 1,06 HKD um -2,75 % unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen liegt die Bewertung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -24,29 % liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.