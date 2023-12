Cnmc Goldmine, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Cnmc Goldmine-Aktie bleibt neutral, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonderen Themen erkennbar, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Schlusskurs-Durchschnitt von 0,2 SGD für die Cnmc Goldmine-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,205 SGD, was einem Unterschied von +2,5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,2 SGD) zeigen ähnliche Werte (+2,5 Prozent), was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den letzten Monaten ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, ebenso wie keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Cnmc Goldmine-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Cnmc Goldmine-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,51 Prozent erzielt, was 12,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -12,47 Prozent, wobei die Aktie aktuell 12,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt bleibt die Stimmung der Anleger neutral, und die Cnmc Goldmine-Aktie erhält entsprechend "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien und der technischen Analyse. Trotzdem zeigt die Aktie im Branchenvergleich eine überdurchschnittliche Rendite, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

