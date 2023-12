Cnmc Goldmine Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnmc Goldmine liegt derzeit bei 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,2 als überdurchschnittlich hoch einzustufen ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet betrachtet und erhält entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cnmc Goldmine bei 0,2 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,197 SGD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum 200-Tage-Durchschnittskurs bei -1,5 Prozent liegt. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 0,19 SGD, was einer Abweichung von +3,68 Prozent entspricht, ebenfalls eine neutrale Bewertung erzielt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität um die Cnmc Goldmine in den letzten Monaten auf normalem Niveau lag. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung kaum verändert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Cnmc Goldmine diskutiert wurde. Dies spiegelte sich in einer überwiegend negativen Kommunikation wider, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen überwog das Interesse an negativen Themen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

